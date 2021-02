Giro d’Italia 2021: si parte da Torino l’8 maggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo dieci anni dall’ultima volta(2011), in occasione del 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia, il Giro d’Italia 2021(edizione n.104) partirà da Torino il prossimo 8 maggio. Saranno cinque le tappe che interesseranno la Regione Piemonte: le prime tre( cronometro individuale di 9 km per le vie di Torino, Stupinigi-Novara, Biella- Canale D’ Alba), e le due nella parte finale(la salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e la partenza da Verbania). L’ intero percorso verrà svelato la prossima settimana dopo che verranno attribuiti i diritti televisivi dell’ evento che, comunque, dovrebbe essere trasmesso ancora dalla Rai. La soddisfazione della Regione Piemonte Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo dieci anni dall’ultima volta(2011), in occasione del 160esimo anniversario dell’Unità, il(edizione n.104) partirà dail prossimo 8. Saranno cinque le tappe che interesseranno la Regione Piemonte: le prime tre( cronometro individuale di 9 km per le vie di, Stupinigi-Novara, Biella- Canale D’ Alba), e le due nellafinale(la salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e lanza da Verbania). L’ intero percorso verrà svelato la prossima settimana dopo che verranno attribuiti i diritti televisivi dell’ evento che, comunque, dovrebbe essere trasmesso ancora dalla Rai. La soddisfazione della Regione Piemonte Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore ...

