Giovanni Esposito eletto consigliere dell’Ente Nazionale di Normazione Uni

(Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è anche, napoletano, presidente del Consigliodei Periti Industriali, tra i 12 consiglieri che insieme con il neoPresidente Giuseppe Rossi, guideranno, per il prossimo quadriennio 2021-2024, l’EntediUni. Imprenditore informatico,ha ricoperto cariche nel sistema di rappresentanza della categoria dei periti industriali prima a livello locale (Vice Presidente dell’Ordine di Napoli) poi(Presidente del Consigliodei periti industriali). “Proseguiamo la nostra attività nell’Uni, già avviata nel precedente mandato che ci ha visto ricoprire la carica della Vicepresidenza, per continuare a rafforzare la governance...

Il Mattino

C'è anche Giovanni Esposito, napoletano, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, tra i 12 consiglieri che insieme con il neo eletto Presidente Giuseppe Rossi, guideranno, per il prossimo quadriennio 2021-2024, l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione.