Giovani | 61% vittima di cyberbullismo o bullismo Nell’anno del Covid il 93% degli adolescenti si sente solo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ragazze sono quelle che hanno più paura, specialmente sui social media e sulle app per incontri, e temono in particolare il Revenge porn. Ma quello che emerge dai dati dell’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo diffusi in vista della Giornata Internazionale contro il(7 febbraio) e del Safer Internet Day (9 febbraio) è che il 61% deidichiara di esseredio di, e il 68% di esserne stato testimone, considerati dopo droghe e violenze sessuali le minacce più temute dai ragazzi. Seisu 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online.del-19 il 93%ha affermato di sentirsi ...