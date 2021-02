Giornata mondiale contro il cancro, Silvia: «Ho bisogno di assistenza» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un bozzo sul seno. È così che Silvia, 48 anni, ha riconosciuto e da quel giorno nominato il cancro. «Un bozzo di sette centimetri cresciuto in pochissimo tempo». Era il 2015 e dopo cicli di chemioterapia, radioterapia e un intervento chirurgico la situazione si era stabilizzata. «Tre anno dopo, nel 2018, sono comparse le metastasi cerebrali, poi quelle al fegato». Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un bozzo sul seno. È così che Silvia, 48 anni, ha riconosciuto e da quel giorno nominato il cancro. «Un bozzo di sette centimetri cresciuto in pochissimo tempo». Era il 2015 e dopo cicli di chemioterapia, radioterapia e un intervento chirurgico la situazione si era stabilizzata. «Tre anno dopo, nel 2018, sono comparse le metastasi cerebrali, poi quelle al fegato».

