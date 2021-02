Giornata mondiale contro il cancro, l’Airc ricorda le battaglie vinte dalla ricerca (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi si celebra la 21/a edizione della Giornata mondiale contro il cancro. Continua la battaglia contro la malattia, sensibilizzando alla prevenzione. Tutto il pianeta celebra oggi il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro. E’ la ventesima edizione. La prima indetta dalla Union for International Cancer control (UICC) si è infatti svolta nel 2000. cancro, sensibilizzazione e numeri L’obiettivo della Giornata è sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale contro il cancro, una malattia che è ancora oggi una priorità a livello mondiale. Ogni anno infatti a più di 12 milioni di persone ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi si celebra la 21/a edizione dellail. Continua la battagliala malattia, sensibilizzando alla prevenzione. Tutto il pianeta celebra oggi il World Cancer Day, lail. E’ la ventesima edizione. La prima indettaUnion for International Cancerl (UICC) si è infatti svolta nel 2000., sensibilizzazione e numeri L’obiettivo dellaè sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionaleil, una malattia che è ancora oggi una priorità a livello. Ogni anno infatti a più di 12 milioni di persone ...

Pontifex_it : I nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede.… - vaticannews_it : #29gennaio 'Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato' Messaggio di #PapaFrancesco per la… - LaityFamilyLife : #PapaFrancesco ha deciso di istituire in tutta la Chiesa la celebrazione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Tra poco - 7.40 @RaiTre - in onda #BuongiornoRegione. Vi mostreremo 'Winkie', il robot telecomandato che permette ai ba… - TgrRaiTrentino : Tra poco - 7.40 @RaiTre - in onda #BuongiornoRegione. Vi mostreremo 'Winkie', il robot telecomandato che permette a… -