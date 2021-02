Giornata Mondiale contro il cancro 2021: buone notizie, associazioni, nuove tecniche, video e podcast (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il cancro si può battere. Facciamolo insieme”. È questo lo slogan del Ministero della Salute e IFO per la ventesima Giornata Mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio 2021. Un invito per tutti, a partire dai più giovani, a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il cancro, prevenirlo e affrontarlo nel modo più efficace. Le buone notizie ci sono, i centri specializzati, gli screening oncologici gratuiti, le associazioni di pazienti e gli esperti anche. Salvarsi la vita, dopo una diagnosi di tumore, è possibile. Bisogna però informarsi per riconoscere i sintomi, evitare i comportamenti a rischio e agire al più presto. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ilsi può battere. Facciamolo insieme”. È questo lo slogan del Ministero della Salute e IFO per la ventesimailche si celebra il 4 febbraio. Un invito per tutti, a partire dai più giovani, a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il, prevenirlo e affrontarlo nel modo più efficace. Leci sono, i centri specializzati, gli screening oncologici gratuiti, ledi pazienti e gli esperti anche. Salvarsi la vita, dopo una diagnosi di tumore, è possibile. Bisogna però informarsi per riconoscere i sintomi, evitare i comportamenti a rischio e agire al più presto. ...

