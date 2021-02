Giorgio Panariello malattia: “Dolori lancinanti, così capii che era una cosa seria” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Panariello-solonotizie24Giorgio Panariello nel corso della sua carriera ha sempre mantenuto un certo riserbo in merito alla sua vita privata, ma ecco che oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo le dichiarazioni che l’artista ha deciso di rompere il silenzio in merito alla malattia scoperta qualche tempo fa. Il racconto della malattia scoperta da Giorgio Panariello quando l’artista si trovava in tournée quando ha cominciato ad avvertire dei piccoli Dolori al collo e lungo la colonna vertebrale e che in u primo momento aveva sottovaluto, per poi scoprire che il tutto fosse molto più delicato di quanto in realtà immaginasse. Dolori che inizialmente che credeva potessero essere causati dallo stresso o magari da ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)-solonotizie24nel corso della sua carriera ha sempre mantenuto un certo riserbo in merito alla sua vita privata, ma ecco che oggi a tenere banco nel mondo del web troviamo le dichiarazioni che l’artista ha deciso di rompere il silenzio in merito allascoperta qualche tempo fa. Il racconto dellascoperta daquando l’artista si trovava in tournée quando ha cominciato ad avvertire dei piccolial collo e lungo la colonna vertebrale e che in u primo momento aveva sottovaluto, per poi scoprire che il tutto fosse molto più delicato di quanto in realtà immaginasse.che inizialmente che credeva potessero essere causati dallo stresso o magari da ...

