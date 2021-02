Giochi, il Covid-19 crea un buco di 5 miliardi nelle casse dello Stato (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’emergenza dovuta al Covid-19 si abbatte anche sui Giochi d’azzardo, creando un buco di 5 miliardi nelle casse statali. Secondo i dati forniti dal Conto riassuntivo del Tesoro, c’è Stato un calo del 34% rispetto ai 14,8 miliardi di euro incassati nel 2019. Come riportato da Agipronews, nell’anno appena trascorso gli incassi per entrate del bilancio dello Stato da lotto, lotterie ed altre attività di gioco superano i 9,8 miliardi di euro, di cui oltre 3,2 miliardi arrivano dal prelievo erariale sugli apparecchi, per i quali il calo è del 51%, a causa del lockdown che ha portato alla chiusura delle sale e allo spegnimento delle slot nei locali pubblici. Le entrate del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’emergenza dovuta al-19 si abbatte anche suid’azzardo,ndo undi 5statali. Secondo i dati forniti dal Conto riassuntivo del Tesoro, c’èun calo del 34% rispetto ai 14,8di euro incassati nel 2019. Come riportato da Agipronews, nell’anno appena trascorso gli incassi per entrate del bilancioda lotto, lotterie ed altre attività di gioco superano i 9,8di euro, di cui oltre 3,2arrivano dal prelievo erariale sugli apparecchi, per i quali il calo è del 51%, a causa del lockdown che ha portato alla chiusura delle sale e allo spegnimento delle slot nei locali pubblici. Le entrate del ...

pisto_gol : I Giochi Preziosi della Vecchia Signora (e non solo): i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha inseg… - TuttoQuaNews : RT @Primaonline: Covid e mancanza di pubblicità e comunicazione ammazzano le entrate dalle lotterie - Primaonline : Covid e mancanza di pubblicità e comunicazione ammazzano le entrate dalle lotterie - HuffPostItalia : Giochi, il Covid-19 crea un buco di 5 miliardi nelle casse dello Stato - ansacalciosport : Tokyo: ultimo allarme Giochi, 'mancano medici e infermieri'. N.1 medical Association,difficile trovare volontari in… -