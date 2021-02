GF Vip | Rosalinda manda di nascosto un biglietto a Zenga che legge imbarazzato | cosa c’è tra i due? VIDEO

(Di giovedì 4 febbraio 2021)hato un bigliettino aSappiamo tutti che la quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per terminare, infatti la finalissima è fissata per il primo di marzo. Nonostante questo all’interno della casa più spiata d’Italia continuano ad esserci delle dinamiche e dei colpi di scena. Combattuta tra l’amicizia speciale con la brasiliana Dayane Mello e il fidanzato Giuliano, con cui dovrà deciderefare una volta uscita,Cannavò sembra essersi avvicinata ad un’altra persona. L’attrice messinese ultimante ha trovato una certa sintonia con Andreae quest’ultimo ha avuto un momento d’imbarazzo quando ha ricevuto un bigliettino dalla siciliana. L’attrice messinese si confida con la De Grenet La presenza di Andreanella casa del ...

Dopo l'ultimo giorno di fuoco nella casa del Grande Fratello, ognuno sta reagendo come può a quella che è la notizia peggiore che potesse arrivare. Maria ...Cannavò si è stretta totalmente ...Leggi anche - > GF5, Andrea Zenga in lacrime dopo l'incontro col padre Walter: tensione alle stelle GFVip 5, Andrea Zenga rifiutaCannavò: ecco cos'è successo Dopo l'incontro con suo ...Un aereo vola sulla casa del Grande Fratello VIP 5: è un dolcissimo abbraccio per Dayane Mello da parte di tutti ...Nella Casa più spiata d'Italia è appena iniziata una nuova giornata e i VIP, come da consuetudine, si radunano in cucina per la colazione. Lentamente gli ambienti animano su un ritmato sottofondo musi ...