GF Vip, la petizione online dopo il lutto di Dayane Mello: cosa viene chiesto agli autori e a Signorini (Di giovedì 4 febbraio 2021) La morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello, ha colpito tutti i coinquilini del GF Vip al punto che nulla sembra poter tornare come prima: molti fan del programma, dunque, hanno deciso di avviare una petizione online per chiedere alla produzione e ad Alfonso Signorini di prendere alcuni provvedimenti. Ma cosa avranno mai chiesto? LEGGI ANCHE — Stefania Orlando infastidita dalle dichiarazioni di Alda D’Eusanio sulla scelta di Dayane Mello dopo il lutto che ha colpito Dayane Mello molti telespettatori hanno deciso di avviare una petizione online, chiedendo addirittura la chiusura anticipata del reality. Foto: per gentile concessione ... Leggi su funweek (Di giovedì 4 febbraio 2021) La morte di Lucas, il fratello di, ha colpito tutti i coinquilini del GF Vip al punto che nulla sembra poter tornare come prima: molti fan del programma, dunque, hanno deciso di avviare unaper chiedere alla produzione e ad Alfonsodi prendere alcuni provvedimenti. Maavranno mai? LEGGI ANCHE — Stefania Orlando infastidita dalle dichiarazioni di Alda D’Eusanio sulla scelta diilche ha colpitomolti telespettatori hanno deciso di avviare una, chiedendo addirittura la chiusura anticipata del reality. Foto: per gentile concessione ...

fabiosawAriana : RT @makakog: Apriamo una petizione per cacciare Alfonso dalla conduzione? Non ha davvero un’anima, non sa condurre, non capisce le dinamich… - MTRmyreligion : RT @makakog: Apriamo una petizione per cacciare Alfonso dalla conduzione? Non ha davvero un’anima, non sa condurre, non capisce le dinamich… - makakog : Apriamo una petizione per cacciare Alfonso dalla conduzione? Non ha davvero un’anima, non sa condurre, non capisce… - alessandrocos38 : Una petizione per il prossimo GF VIP per non avere Signorini? Rumpiu i cabbasisi #tzvip #sovip #GFvip -