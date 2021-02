Gerard Piqué attacca | “Nelle tv spagnole solo commentatori pro Real Madrid”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “L’ultimo campionato delè il più grottesco che abbia visto nella mia vita. La partita di San Sebastián, con quattro episodi dubbi e tutti e quattro a favore del. Alcune cose che, con il VAR, sono totalmente ingiustificabili“., colonna del Barcellona, nel corso di un’intervista a ‘Post United’ sottolinea come nell’ultima stagione ilabbia usufruito di errori arbitrali. Ma c’è di più: secondotali errori non sono mai stati enfatizzati dalle tvin quanto siano ricche dipro. “E in tv, chi sono iincaricati di analizzare i casi dubbi? – si domanda-. ...