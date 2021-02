Gas serra: la Francia condannata sui limiti delle emissioni di CO2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Clamorosa sentenza quella di un tribunale ammistrativo di Parigi. Che condanna lo Stato francese per non aver rispettato gli impegni presi con l’Accordo di Parigi sul clima del 2015. E, dunque, di non aver ridotto le emisssioni di gas serra. La causa denominata “L’affaire du siecle”, è stata intentata da quattro ONG ambientaliste. Dopo aver raccolto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Clamorosa sentenza quella di un tribunale ammistrativo di Parigi. Che condanna lo Stato francese per non aver rispettato gli impegni presi con l’Accordo di Parigi sul clima del 2015. E, dunque, di non aver ridotto le emisssioni di gas. La causa denominata “L’affaire du siecle”, è stata intentata da quattro ONG ambientaliste. Dopo aver raccolto

