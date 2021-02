Garante | TikTok e under 13 | «Non è il blocco che avevamo richiesto | ma è un primo passo»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un fatto che è sicuramente rilevante. Ildella Privacy italiano ha portatoa un tavolo intorno al quale decidere alcune strategie comuni per vigilare sull’accesso alla piattaforma dei ragazzini al di sotto dei 13 anni. Un successo sicuramente diplomatico. Anche se, dal punto di vista della sostanza, si tratta soltanto di un: dal 9 febbraio, infatti, il social network più amato dai giovanissimi chiederà, per l’accesso, una verifica ulteriore dell’età dell’utente. Si tratta, nei fatti, di una sorta di autocertificazione che – se vogliamo – può essere aggirata anche piuttosto facilmente. Ma che deve essere senza dubbio essere considerata come prima tappa di un processo più ampio. Giornalettismo ne ha parlato in esclusiva con l’avvocato Guido Scorza, membro del collegio del ...

SirDistruggere : Il garante della privacy ha risolto il problema con TikTok. Il social chiederà agli iscritti italiani di confermare… - Bufalenet : Abbiamo già visto come TikTok sia finito sotto il fuoco del Garante per l’accesso ai suoi servizi da parte degli Un… - CheGuevaraRoma : RT @ilmanifesto: TikTok obbedisce al Garante Privacy | il manifesto - Anna__Mauro : Tiktok risponde al Garante: ''Stop accesso ai minori di 13 anni'' - - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: TikTok obbedisce al Garante Privacy | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Garante TikTok

ha raggiunto una grande popolarità nel nostro Paese, tanto da finire sotto la lente d'ingrandimento deldella Privacy , che ha chiesto di porre in essere una serie di azioni volte alla ...Per cui è troppo presto titolare sui giornali con "cede al"?valuterà insieme alprivacy irlandese l'uso dell'IA per l'agenda verification. I rischi La stessa società, ...Dal 9 febbraio prossimo in arrivo su Tik Tok misure per impedire ai minori di 13 anni di utilizzare l'app e prevenire comportamenti pericolosi.A gestire questa seconda fase, però, non sarà più il Garante Privacy italiano ma quello irlandese, visto che TikTok ha sede legale in Irlanda (dove paga pochissime tasse) Il social cinese più famoso t ...