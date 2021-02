GameStop | ora interviene la SEC per cercare eventuali prove di frode

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo una settimana tumultuosa che ha visto le azioni disalire a prezzi di oltre $ 400 per azione, fonti citate da Bloomberg affermano che la SEC sta esaminando i post sui social media e sui forum perdi manipolazione del mercato. L'indagine esaminerà anche altre società coinvolte nell'ondata, tra cui AMC Entertainment Holdings. La situazione diè stata attribuita principalmente ai trader al dettaglio del subreddit WallStreetBets, dove le azioni della catena di negozi sono state rese popolari come "azioni meme", secondo uno dei moderatori del subreddit. Le accuse di alcuni operatori del settore, incluso il famigerato short-seller Carson Block, affermano che gli short squeeze potrebbero essere stati orchestrati da investitori professionisti che hanno approfittato del clamore di Reddit o ...

Eurogamer_it : Anche l'ente federale SEC ora indaga su eventuali frodi nella questione #GameStop. - sportli26181512 : NBA: Michael Jordan perde 300 milioni, Hornets danneggiati dal caso GameStop: L'ex stella dei Bulls, attuale propri… - fisco24_info : GameStop, ora interviene Yellen. Summit con le authority Usa: Il segretario al Tesoro incontrerà fra gli altri i nu… - misteruplay2016 : GameStop e il boom in borsa gli hanno portato $30.000 e ora uno studente ha donato Switch e videogiochi a un ospeda… - MoneyControlle1 : Da Gamestop All’argento Il Popolo Dei Trader Gioca Ora Contro Gli Hedge Fund. “Alla Luna” è Il Motto. di SoldiExper… -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop ora

Il Sole 24 ORE

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopril'... mentre per i videogiochi acquistati conci fanno risparmiare il 2,4%. Ben più alta la ...Quale miglior modo per ingannare la lunga attesa se non prenotando fin dail titolo a quello ...98' Amazon - Standard Edition Xbox Series X/S - 74,98'- Standard Edition PS5 - 74,98' ...Dopo una settimana tumultuosa che ha visto le azioni di GameStop salire a prezzi di oltre $ 400 per azione, fonti citate da Bloomberg affermano che la SEC sta esaminando i post sui social media e sui ...Le autorità di vigilanza dell'Unione europea potrebbero intervenire in risposta all'aumento delle attività di trading online da parte degli investitori retail da quando sono state introdotte le restri ...