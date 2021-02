Gallera: “Stanco? Vero, ma avrei continuato. I dati della Lombardia erano giusti, ha sbagliato l’Iss” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giulio Gallera torna a parlare in tv L’ex assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera è tornato a parlare in tv da quando ha lasciato l’incarico per via del rimpasto che ha sancito l’ingresso di Letizia Moratti nella giunta regionale guidata dal leghista Attilio Fontana. Ospite della trasmissione “Iceberg”, su TeleLombardia, Gallera racconta la sua verità, senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Così, commentando le parole del governatore Fontana che al momento del rimpasto lo aveva definito “Stanco”, Gallera afferma: “Ero Stanco era evidente, ma ero pronto a continuare nonostante la fatica“. Resta il dubbio che sia stato proprio Matteo Salvini a mandarlo via. In merito alla frase ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giuliotorna a parlare in tv L’ex assessore al WelfareRegioneGiulioè tornato a parlare in tv da quando ha lasciato l’incarico per via del rimpasto che ha sancito l’ingresso di Letizia Moratti nella giunta regionale guidata dal leghista Attilio Fontana. Ospitetrasmissione “Iceberg”, su Teleracconta la sua verità, senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Così, commentando le parole del governatore Fontana che al momento del rimpasto lo aveva definito “”,afferma: “Eroera evidente, ma ero pronto a continuare nonostante la fatica“. Resta il dubbio che sia stato proprio Matteo Salvini a mandarlo via. In merito alla frase ...

