Gaia Tortora inchioda Travaglio con un tweet. Sui social: «Lascialo perdere, ha la bava alla bocca» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Che tra Gaia Tortora, giornalista di La7, e Marco Travaglio ci siano vecchie ruggini è cosa abbastanza nota. Tra i due non corre buon sangue da parecchi anni. La giornalista del tg di Enrico Mentana ha spesso criticato il direttore del Fatto quotidiano per toni accesi che ha usato nei confronti di alcuni esponenti politici. Di contro, Travaglio ha spesso punzecchiato Gaia Tortora per il suo presunto renzismo. Ora, in questi giorni, la fine del governo Giuseppe Conte ha dato il “la” a un nuovo scontro a distanza tra i due giornalisti. Gaia Tortora: «A futura memoria» Su Twitter, la figlia di Enzo Tortora, ha scritto: «A futura memoria». La giornalista ha condiviso un estratto di un editoriale di Travaglio sul Fatto. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Che tra, giornalista di La7, e Marcoci siano vecchie ruggini è cosa abbastanza nota. Tra i due non corre buon sangue da parecchi anni. La giornalista del tg di Enrico Mentana ha spesso criticato il direttore del Fatto quotidiano per toni accesi che ha usato nei confronti di alcuni esponenti politici. Di contro,ha spesso punzecchiatoper il suo presunto renzismo. Ora, in questi giorni, la fine del governo Giuseppe Conte ha dato il “la” a un nuovo scontro a distanza tra i due giornalisti.: «A futura memoria» Su Twitter, la figlia di Enzo, ha scritto: «A futura memoria». La giornalista ha condiviso un estratto di un editoriale disul Fatto. ...

