Gabriele, chi è e che lavoro fa il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo FOTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche se sono due grandi protagonisti del piccolo schermo, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sempre stati riservati sulla loro vita privata. Conoscete il loro figlio Gabriele? Ecco chi è e che cosa fa. Il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi Loro sono due vere e proprie leggende della televisione italiana. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono convolati a nozze il 28 agosto del 1995 a Roma. Ma conoscete il loro figlio? Si chiama Gabriele : la coppia di conduttori lo ha preso in affido nel 2002, adottandolo nel 2004. Classe '92, Gabriele ...

