(Di giovedì 4 febbraio 2021) Indagine perper somministrazioni delle dosi ad amministratori Rsa. Accertamenti in corso.– Indagine perper le somministrazioni delle dosi ad amministratori in Rsa. Come scritto da TgCom24, i carabinieri del Nas hanno sequestrato gli elenchi delle Asl e alcune persone sarebbero state iscritte sul registro degliti. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Nelle prossime ore inizieranno gli accertamenti per capire meglio quanto successo ed individuare, eventualmente, i responsabili. L’indagine L’indagine è stata aperta dalla Procura per accertare meglio quanto successo e provare a risalire ai responsabili di questa vicenda. Nei prossimi giorni gli inquirenti dovranno ascoltare circa un centinaio di persone. Tra i ...

news_mondo_h24 : Furbetti del vaccino, a Biella si indaga per truffa - peoplexplanet : I furbetti del #cashback che indignano la rete. #CashbackDiStato #scontrini - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Furbetti del vaccino a Biella, indagati amministratori Rsa - Notiziedi_it : Furbetti del vaccino a Biella, indagati amministratori Rsa - mattinodinapoli : Furbetti del vaccino a Biella, indagati amministratori Rsa -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

A operare i carabinieri forestali della stazione di Assisi, che hanno anche intensificato i controlli Giro di vite suiMonte Subasio che arrivano agli Stazzi in auto e rovinano i prati. I carabinieri della Stazione Forestale di Assisi hanno individuato e sanzionato una persona che, incurante dei divieti ...In questi giorni abbiamo più volte parlato di quelli che ormai vengono definiti come i "Bonus Cashaback". Persone che, sfruttando alcune "falle" di questa misura, riescono ad ottenere un maggior rimborso o, addirittura, a scalare la classificasuper bonus cahsback per ...Vaccino Covid, dosi ad amministratori Rsa di Biella: si indaga per truffa. Alcuni avrebbero usufruito del farmaco pur non avendone diritto ...Ci sarebbero alcuni "furbetti" del vaccino tra le persone sottoposte alla somministrazione delle dosi anti-Covid a Biella, tra Rsa e ospedale. In questa prima fase, dove il vaccino è riservato a sanit ...