Friuli e Bolzano 'rosso scuro': ecco la nuova mappa Ue del rischio Covid" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo le polemiche e il 'giallo' della scorsa settimana, stavolta dovremmo esserci: l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe del rischio sul ... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo le polemiche e il 'giallo' della scorsa settimana, stavolta dovremmo esserci: l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe delsul ...

TgLa7 : Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul #Covid,… - TgLa7 : Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane in… - BerniCurenai : Friuli e Bolzano 'rosso scuro': ecco la nuova mappa Ue del rischio Covid - eunewsit : #COVID19 , rosso scuro UE per le aree più contagiate. In Italia Friuli e Bolzano - BreakingItalyNe : [UPDATE 2/2] 24 in Sicilia <----- 22 in Toscana 19 in Friuli Venezia Giulia 15 nelle Marche 10 in Liguria 6 in M… -