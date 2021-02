Franco Locatelli 'promuove' il ministro Speranza: 'Serve continuità. Il vaccino russo? Dati interessanti' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Franco Locatelli , Presidente del Consiglio superiore di Sanità 'promuove' il ministro della Salute Speranza. 'C'è un ottimo ministro della Salute che fatto un egregio lavoro in tutti questi mesi. ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021), Presidente del Consiglio superiore di Sanità '' ildella Salute. 'C'è un ottimodella Salute che fatto un egregio lavoro in tutti questi mesi. ...

leggoit : #franco locatelli 'promuove' il ministro Speranza: «Serve continuità. Il vaccino russo? Dati interessanti» - melusina_light : PdC: Mario Draghi Economia: Mario Draghi Sanità: Franco Locatelli Scuola: un insegnante precario Esteri: Gino Strad… - vaniacavi : @VaeVictis @soteros1 manca anche Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità - AmoBergamo : #Bergamo Da Colere a Valzurio su uno sci: il video dell’impresa di Franco Tonoli, scialpinista paraplegico - VincenzoTr75 : RT @riktroiani: Prof. Franco #Locatelli sul #lockdown: “C’è chi lo ritiene necessario? In #Cts non se ne è mai parlato e non sarebbe giusti… -