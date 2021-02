Francia condannata per non aver ridotto i gas serra. Chissà se un giorno succederà anche qui (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo Stato francese condannato per non aver ridotto abbastanza i gas serra. Leggo sul giornale Le Monde di oggi che ieri 3 febbraio 2021, il tribunale amministrativo di Parigi ha condannato lo Stato francese per non aver rispettato gli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra ed aver causato un danno ecologico. Le associazioni ambientaliste avevano raccolto due anni fa più di due milioni di firme in meno di un mese per denunciare che gli impegni internazionali assunti dalla Francia in materia di riduzione di gas climalteranti non fossero rispettati. L’impegno era la riduzione di 40% entro il 2030 e la neutralità entro il 2050. Le Monde riferisce che la riduzione tra il 2018 e il 2019 è stata del 0,9% mentre avrebbe dovuto essere almeno del 1,5% e del 3,2% a partire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lo Stato francese condannato per nonabbastanza i gas. Leggo sul giornale Le Monde di oggi che ieri 3 febbraio 2021, il tribunale amministrativo di Parigi ha condannato lo Stato francese per nonrispettato gli impegni di riduzione dei gas ad effettoedcausato un danno ecologico. Le associazioni ambientaliste avevano raccolto due anni fa più di due milioni di firme in meno di un mese per denunciare che gli impegni internazionali assunti dallain materia di riduzione di gas climalteranti non fossero rispettati. L’impegno era la riduzione di 40% entro il 2030 e la neutralità entro il 2050. Le Monde riferisce che la riduzione tra il 2018 e il 2019 è stata del 0,9% mentre avrebbe dovuto essere almeno del 1,5% e del 3,2% a partire ...

