Francesco Totti su Ilary | “… Un altro po’ e l’ammazzo!” | La confessione

Leggi su kronic

(Di giovedì 4 febbraio 2021), ex capitano della Roma e marito della conduttrice,Blasi, è conosciuto non solo per le sue doti calcistiche da fuoriclasse del calcio ma anche per la sua simpatia.BlasiSono una delle coppie più longeve dello showbiz e sicuramente una delle nostre preferite: stiamo parlando diBlasi. Insieme hanno cresciuto tre figli (Chanel, Christian e Isabel) e affrontato la fine di un’epoca calcistica dell’ex capitano della Roma. Il duo romano, sposatosi nel 2005 in diretta tv, ci è familiare e allo stesso tempo ha sempre mantenuto una certa dose di riservatezza, bilanciando gli obblighi della fama a un rapporto di coppia profondo, coltivato lontano dalle ...