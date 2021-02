Francesca Barra a La Pupa e il Secchione e Viceversa: chi è, quanti anni ha, lavoro, carriera, vita privata (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata de La Pupa e il Secchione in onda questa sera, giovedì 4 febbraio, in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti anche Francesca Barra. Conosciamola meglio! Francesca Barra: chi è, età, carriera Francesca Barra è nata a Policoro il 24 settembre del 1978. E’ una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica. Si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università Lumsa a Roma con una tesi sulle donne in politica e ha lavorato al TG di LA7 per un certo periodo di tempo. Non solo giornalismo nella vita, perché la Barra, infatti, nel 2018 ha annunciato, con un post su Facebook, l’intenzione di candidarsi alle elezioni politiche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata de Lae ilin onda questa sera, giovedì 4 febbraio, in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti anche. Conosciamola meglio!: chi è, età,è nata a Policoro il 24 settembre del 1978. E’ una giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica. Si è laureata in Scienze della comunicazione all’Università Lumsa a Roma con una tesi sulle donne in politica e ha lavorato al TG di LA7 per un certo periodo di tempo. Non solo giornalismo nella, perché la, infatti, nel 2018 ha annunciato, con un post su Facebook, l’intenzione di candidarsi alle elezioni politiche ...

CorriereCitta : Francesca Barra a La Pupa e il Secchione e Viceversa: chi è, quanti anni ha, lavoro, carriera, vita privata… - francescabarra : RT @iamblueyes_: Francesca Barra ha ragione. Non c’è niente da fare. @francescabarra #OgniMattina #Fedez - OgniMattinaTV8 : FUORI COME VA - #SANREMO2021 Francesca Barra: 'Sanremo faccia da apripista: i luoghi di cultura possono riaprire..… - iamblueyes_ : Francesca Barra ha ragione. Non c’è niente da fare. @francescabarra #OgniMattina #Fedez -