Frana di Amalfi, parla il sindaco di Positano: ”Bloccati e senza Usca” (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre gli occhi di tutta la regione sono puntati su Amalfi, spezzata in due dalla Frana, rischiano di passare in secondo piano i disagi e le conseguenze che, soprattutto l’interruzione della viabilità legata alla statale 163, la principale arteria di collegamento tra i centri della divina, provocando anche in altri centri della costiera Amalfitana. A Positano il sindaco Giuseppe Guida, in un’intervista con Anteprima24, spiega le principali difficoltà. La prima soluzione per andare incontro alle esigenze degli studenti è stata quella di riportarli in dad, ma esiste oggi anche un’emergenza di natura sanitaria legata all’impossibilità di raggiungere fisicamente l’unica Usca presente sul territorio del comune della costiera ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre gli occhi di tutta la regione sono puntati su, spezzata in due dalla, rischiano di passare in secondo piano i disagi e le conseguenze che, soprattutto l’interruzione della viabilità legata alla statale 163, la principale arteria di collegamento tra i centri della divina, provocando anche in altri centri della costieratana. AilGiuseppe Guida, in un’intervista con Anteprima24, spiega le principali difficoltà. La prima soluzione per andare incontro alle esigenze degli studenti è stata quella di riportarli in dad, ma esiste oggi anche un’emergenza di natura sanitaria legata all’impossibilità di raggiungere fisicamente l’unicapresente sul territorio del comune della costiera ...

emergenzavvf : Frana #Amalfi (SA), esclusa nella tarda serata di ieri dai #vigilidelfuoco la presenza di eventuali persone coinvol… - emergenzavvf : ?? In corso intervento dei #vigilidelfuoco a #Amalfi (SA) per una frana che ha investito un tratto della SS163, alte… - Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - paoloigna1 : E secondo alcuni noi dovremo fare per prima cosa il #PontediMessina. Rimettiamo in ordine le nostre infrastrutture… - AleJustOne : RT @_DAGOSPIA_: L’ITALIA CADE A PEZZI-AMALFI BLOCCATA DALLA FRANA:SI STACCA UN COSTONE E CANCELLA LA STATALE -