Formula E, ad aprile il gran premio di Roma. Ecco come sarà il nuovo circuito (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche quest’anno sarà la Capitale a inaugurare le tappe europee della Formula E. L’accordo tra la città e FIA, rinnovato per altri cinque anni, porterà di nuovo la gara di monoposto elettriche per le vie della città il 10 aprile prossimo. L’annuncio è stato dato dalla ABB Formula E, dalla stagione 2020/2021 a tutti gli effetti campionato mondiale di FIA, svelando anche il nuovo circuito del Rome E-Prix che andrà a rendere protagonista ancora una volta il quartiere EUR. Quest’anno, infatti, le ventiquattro monoposto Gen2 si troveranno ad affrontare tre nuove curve veloci e una sezione di curve tecniche. “Il nuovo layout è fantastico: ha rettilinei più lunghi e veloci, oltre a offrire maggiori possibilità di sorpasso” ha dichiarato Lucas Grassi, uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche quest’annola Capitale a inaugurare le tappe europee dellaE. L’accordo tra la città e FIA, rinnovato per altri cinque anni, porterà dila gara di monoposto elettriche per le vie della città il 10prossimo. L’annuncio è stato dato dalla ABBE, dalla stagione 2020/2021 a tutti gli effetti campionato mondiale di FIA, svelando anche ildel Rome E-Prix che andrà a rendere protagonista ancora una volta il quartiere EUR. Quest’anno, infatti, le ventiquattro monoposto Gen2 si troveranno ad affrontare tre nuove curve veloci e una sezione di curve tecniche. “Illayout è fantastico: ha rettilinei più lunghi e veloci, oltre a offrire maggiori possibilità di sorpasso” ha dichiarato Lucas Grassi, uno dei ...

MarcoScafati1 : #FormulaE, ad aprile il gran premio di #Roma. Ecco come sarà il nuovo circuito - Notiziedi_it : Roma, nuovo tracciato super veloce Il 10 aprile all’Eur torna la Formula E - anna_annie12 : Roma, nuovo tracciato super veloce Il 10 aprile all'Eur torna la Formula E - paolorm2012 : Roma, nuovo tracciato super veloce Il 10 aprile all'Eur torna la Formula E - sportli26181512 : Formula E, nuovo layout per il circuito del GP di Roma all'Eur: Il Rome E-Prix, in programma il prossimo 10 aprile… -