Fiumicino: gli sciacalli della beneficenza (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questo periodo di crisi aumentano, si sa, le persone che non hanno le risorse per soddisfare anche i bisogni primari. Purtroppo qualcuno approfitta della situazione. E senza farsi troppi scrupoli, signore e famiglie apparentemente “per bene” si sono messe ad offrire ad amici e conoscenti i pacchi alimentari ottenuti dalle associazioni di beneficenza per rivenderli. È accaduto anche ieri a Fiumicino, dove un pacco alimentare reperito alla locale sezione della Misericordia, è stato offerto addirittura in privato, con una telefonata, a 20 euro. Non è la prima volta che succede, secondo alcune testimonianze. “Sicuramente la signora non ha comprato quelle cose per poi rivenderle, è evidente – ha commentato un’utente via Facebook – Quindi le sono state date. Da chi? Perché? Da dove arrivano? Chi fa uscire cibo senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questo periodo di crisi aumentano, si sa, le persone che non hanno le risorse per soddisfare anche i bisogni primari. Purtroppo qualcuno approfittasituazione. E senza farsi troppi scrupoli, signore e famiglie apparentemente “per bene” si sono messe ad offrire ad amici e conoscenti i pacchi alimentari ottenuti dalle associazioni diper rivenderli. È accaduto anche ieri a, dove un pacco alimentare reperito alla locale sezioneMisericordia, è stato offerto addirittura in privato, con una telefonata, a 20 euro. Non è la prima volta che succede, secondo alcune testimonianze. “Sicuramente la signora non ha comprato quelle cose per poi rivenderle, è evidente – ha commentato un’utente via Facebook – Quindi le sono state date. Da chi? Perché? Da dove arrivano? Chi fa uscire cibo senza ...

CorriereCitta : Fiumicino: gli sciacalli della beneficenza - elena_pressel : RT @ansa_ambiente: Inaugurato a #Fiumicino da @SergioCosta_min il servizio antinquinamento a #mare: 32 mezzi marini ogni giorno in tutta #I… - SAPAFER : RT @ansa_ambiente: Inaugurato a #Fiumicino da @SergioCosta_min il servizio antinquinamento a #mare: 32 mezzi marini ogni giorno in tutta #I… - ansa_ambiente : Inaugurato a #Fiumicino da @SergioCosta_min il servizio antinquinamento a #mare: 32 mezzi marini ogni giorno in tut… - Rudyrugantino14 : RT @Signorasinasce: #Aeroporto di #Fiumicino, arriva la #squadra specializzata in #rimpatri -