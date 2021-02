Fiorentina, Kokorin è pronto al debutto: la scelta di Prandelli (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Fiorentina domani sera affronta l’Inter in quella che dovrebbe diventare l’esordio in maglia di Aleksandr Kokorin. La situazione Aleksandr Kokorin è pronto a debuttare ufficialmente con la maglia della Fiorentina. L’attaccante russo, come riferito da Tuttosport, ha ottenuto il permesso lavorativo. Ora la palla passa al tecnico viola Cesare Prandelli che deve decidere se impiegarlo dal primo minuto domani sera contro l’Inter al posto di Dusan Vlahovic oppure farlo partire dalla panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladomani sera affronta l’Inter in quella che dovrebbe diventare l’esordio in maglia di Aleksandr. La situazione Aleksandra debuttare ufficialmente con la maglia della. L’attaccante russo, come riferito da Tuttosport, ha ottenuto il permesso lavorativo. Ora la palla passa al tecnico viola Cesareche deve decidere se impiegarlo dal primo minuto domani sera contro l’Inter al posto di Dusan Vlahovic oppure farlo partire dalla panchina. Leggi su Calcionews24.com

