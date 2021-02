Fiorentina-Inter (stasera, ore 20,45, Sky): senza Ribery, viola d’emergenza. Kokorin in panchina. Formazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) La speranza? Che a un certo punto Cesare Prandelli faccia entrare Sasha Kokorin e lui faccia diventar matta subito la difesa dell'Inter. Fantasia? Ce ne vuoloe parecchia per pensare a una Fiorentina capace di fare il risultato, in queste condizioni. Ossia senza Milenkovic squalificato per due giornate, senza Castrovilli squalificato per una. E senza Ribery che lamenta un problema fisico. In mattinana inaugurazione dei lavori del Centro sportivo a Bagno a Ripoli Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) La speranza? Che a un certo punto Cesare Prandelli faccia entrare Sashae lui faccia diventar matta subito la difesa dell'. Fantasia? Ce ne vuoloe parecchia per pensare a unacapace di fare il risultato, in queste condizioni. OssiaMilenkovic squalificato per due giornate,Castrovilli squalificato per una. Eche lamenta un problema fisico. In mattinana inaugurazione dei lavori del Centro sportivo a Bagno a Ripoli

