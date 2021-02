Fiorentina-Inter, Pazzini: “Al ‘Franchi’ match spartiacque. Nerazzurri dipendenti da Lukaku? Qualsiasi squadra lo sarebbe” (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Sono convinto che questa volta Fiorentina-Inter possa diventare uno spartiacque, soprattutto per i Nerazzurri che in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Non possono perdere altri punti. Da parte della Fiorentina, invece, mi aspetto la prestazione giusta per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica".Ne è certo il doppio ex della sfida Giampaolo Pazzini che, Intervenuto ai microfoni del "Corriere dello Sport", si è soffermato sul match tra Fiorentina e Inter in programma domani sera al "Franchi". Tra i temi affrontati dal calciatore anche quello relativo all'importanza di Lukaku per i Nerazzurri."Vlahovic? In qualcosa, magari piccola, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) "Sono convinto che questa voltapossa diventare uno, soprattutto per iche in questo mese dovranno fare i conti con un calendario difficile. Non possono perdere altri punti. Da parte della, invece, mi aspetto la prestazione giusta per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica".Ne è certo il doppio ex della sfida Giampaoloche,venuto ai microfoni del "Corriere dello Sport", si è soffermato sultrain programma domani sera al "Franchi". Tra i temi affrontati dal calciatore anche quello relativo all'importanza diper i."Vlahovic? In qualcosa, magari piccola, ...

Inter : ?? | TESTA ALTA Una sconfitta che brucia... ma ora è già tempo di pensare alla Fiorentina e poi al ritorno contro l… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo in vista di #FiorentinaInter ?? - Inter : ??? | #INTERPODCAST Come vedreste un duo d'attacco #Lukaku ? #Cruz? ?? Julio è l'ospite della nuova puntata di ??????… - fabiochiarugi : RT @acffiorentina: In campo al Franchi per la rifinitura prima dell’Inter ?????? #ForzaViola ?? #Fiorentina #FIOvINT - giuseppeatta : Venerdì c’è Fiorentina - Inter . Non è una semplice partita , è una rievocazione storica. Senza potrebbe essere.… -