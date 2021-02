Fiorentina | Bonaventura | «Il 6-0 di Napoli ci ha svegliato Con l’Inter la partita perfetta»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Giacomoha parlato della stagione della, in vista anche del match controGiacomo, centrocampista della, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della stagione della squadra viola e delladi domani contro. SCHIAFFO– «La sconfitta per 6-0 contro ilè stata difficile da digerire, è stato uno schiaffo che ci ha un po’sotto alcuni aspetti, ma a volte dalle sconfitte si può imparare molto. Per vincere controservirà la prestazioneda parte di tutti e magari sperare di non trovare i nerazzurri al 100%». NAZIONALE – «La Nazionale è qualcosa di meraviglioso, le emozioni che si provano ...

Il centrocampista della, Giacomo, ha parlato a Sky Sport della gara contro l'Inter in programma domani. Ha indicato nella sconfitta contro il Napoli un punto di svolta, per la ...A due giorni dall'appuntamento in casa contro l' Inter , Giacomoha le idee chiare su cosa serva per raccogliere i tre punti: "Contro l'Inter fanno fatica tutte le squadre, per vincere serve la prestazione perfetta da parte di tutti e magari sperare di ...Bonaventura a Sky Sport: "Il 6-0 incassato dal Napoli è stato uno schiaffo che in un certo senso ci ha svegliati" ...Queste le probabili formazioni della 21ª giornata della stagione 2020/2021 della Serie A: FIORENTINA-INTER, venerdì ore 20:45 (SKY) Fiorentina (3-5-2): ...