Festival di Sanremo, chi è la giovane rapper Madame (Di giovedì 4 febbraio 2021) La travagliata 71° edizione del Festival di Sanremo nel mezzo di un'emergenza sanitaria continua a far discutere, ma i futuri concorrenti sono pronti a calcare il palco dell'Ariston, che avrà regole molto ferree approvate dal Cts. Tra questi anche la giovane Madame: ecco chi è la nuova promessa del rap. Madame: il talento diventato virale sui social Come riportato dai siti d'informazione, Madame è il nome d'arte di Francesca Galeno. Nata il 16 gennaio 2002, è originaria di Creazzo, paese in provincia di Vicenza. Fin da giovanissima ha sentito una forte attrazione per la musica. Il debutto nel mondo discografico avviene a soli 16 anni con il singolo Anna, che ottiene un discreto successo e le permette di venire notata. A farlo è il rapper Eiemgei e ...

