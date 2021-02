Fedez dopo aver rischiato la squalifica da ‘Sanremo 2021’ chiede scusa a Francesca Michelin: ecco cosa ha fatto! (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fedez nei giorni scorsi è stato al centro di una polemica che ha messo in discussione la sua presenza insieme a Francesca Michielin alla prossima edizione del Festiva di Sanremo con il brano Chiamami per nome. Il rapper è solito condividere sui social sia la sua vita privata, quasi sempre in compagnia della moglie Chiara Ferragni e del loro piccolo Leone, che la sua vita professionale ma ciò che è sfuggito a Fedez è che durante un video postato su Instagram si sente qualche nota del brano che porterà a Sanremo, che è stato poi prontamente rimosso dal cantante. La cosa ha destato molto dispiacere sia ai fan che a Fedez stesso, conscio del fatto che avrebbe potuto costargli la squalifica, in quanto i brani in gara devono per forza di cose essere degli inediti. Ma nonostante era ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021)nei giorni scorsi è stato al centro di una polemica che ha messo in discussione la sua presenza insieme aMichielin alla prossima edizione del Festiva di Sanremo con il brano Chiamami per nome. Il rapper è solito condividere sui social sia la sua vita privata, quasi sempre in compagnia della moglie Chiara Ferragni e del loro piccolo Leone, che la sua vita professionale ma ciò che è sfuggito aè che durante un video postato su Instagram si sente qualche nota del brano che porterà a Sanremo, che è stato poi prontamente rimosso dal cantante. Laha destato molto dispiacere sia ai fan che astesso, conscio del fatto che avrebbe potuto costargli la, in quanto i brani in gara devono per forza di cose essere degli inediti. Ma nonostante era ...

