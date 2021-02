Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo lo spoiler della canzone: ecco cosa ha fatto per lei (Di giovedì 4 febbraio 2021) Qualche giorno fa sui social Fedez ha commesso una gaffe che ha messo a rischio la sua partecipazione con Francesca Michielin a Sanremo 2021. Il cantante infatti ha pubblicato per sbaglio su Instagram pochi secondi del brano che verrà presentato alla manifestazione: uno spoiler che, da regolamento, poteva costargli il posto in gara. La Rai, dopo aver effettuato i dovuti controlli, ha deciso di non squalificare la coppia, poiché il piccolo spoiler non rappresenterebbe una grave infrazione del regolamento. Pochi minuti fa Fedez ha deciso però di scusarsi pubblicamente con la sua collega Francesca Michielin per aver messo a repentaglio la loro partecipazione al Festival. Il rapper si è presentato da lei con ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 febbraio 2021) Qualche giorno fa sui socialha commesso una gaffe che ha messo a rischio la sua partecipazione cona Sanremo 2021. Il cantante infatti ha pubblicato per sbaglio su Instagram pochi secondi del brano che verrà presentato alla manifestazione: unoche, da regolamento, poteva costargli il posto in gara. La Rai,aver effettuato i dovuti controlli, ha deciso di non squalificare la coppia, poiché il piccolonon rappresenterebbe una grave infrazione del regolamento. Pochi minuti faha deciso però dirsi pubblicamente con la sua collegaper aver messo a repentaglio la loro partecipazione al Festival. Il rapper si è presentato da lei con ...

