Federica Moro | che fine ha fatto l’attrice ex Miss Italia

Leggi su ck12

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli esordi, il successo e l’allontanamento dalle scene di . (screenshot video)Ve la ricordate? Lei è, classe 1965, nata a Carate Brianza equando aveva appena 17 anni, nel 1982. La ragazza vinse quel titolo a Sanremo e successivamente iniziò per lei una carriera davvero incredibile. Dopo essersi classificata anche nella top 12 diUniverso 1983, arriva il cinema. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Olga Kent Fuga dei Cervelli: cheha, com’è oggi Nel 1983 è protagonista al fianco di Adriano Celentano del film Segni particolari: bellissimo, poi col Molleggiato bissa in Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Si tratta dell’ultimo film scritto e diretto da Celentano, ma anche dell’ultimo film in ...