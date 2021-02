Fastweb, nel 2020 aumentati clienti, ricavi e margini (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nonostante un 2020 segnato dall’emergenza Covid-19, per il settimo anno consecutivo Fastweb conferma la sua crescita con performance nettamente positive in termini di clienti, ricavi e margini nonostante. Con l’acquisizione di 110mila nuovi clienti per i servizi di accesso a banda larga, pari a un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, – comunica la società in una nota – la base clienti di Fastweb a fine dicembre si attesta a 2.747.000 unità. Continua a tassi sostenuti la crescita del servizio mobile, con 1.961.000 sim attive al 31 dicembre, in aumento del 12% rispetto al 2019. Segno più per i ricavi che si attestano a quota 2.304 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2019. In progressione anche l’EBITDA ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nonostante unsegnato dall’emergenza Covid-19, per il settimo anno consecutivoconferma la sua crescita con performance nettamente positive in termini dinonostante. Con l’acquisizione di 110mila nuoviper i servizi di accesso a banda larga, pari a un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, – comunica la società in una nota – la basedia fine dicembre si attesta a 2.747.000 unità. Continua a tassi sostenuti la crescita del servizio mobile, con 1.961.000 sim attive al 31 dicembre, in aumento del 12% rispetto al 2019. Segno più per iche si attestano a quota 2.304 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2019. In progressione anche l’EBITDA ...

... " comunica la società in una nota " la base clienti di Fastweb a fine dicembre si attesta a 2.747. Nel 2020 gli investimenti raggiungono quota 587 milioni di euro (al netto delle operazioni di ...

Fastweb archivia il 2020 con performance positive in termini di clienti, ricavi e margini nonostante il perdurare dell'emergenza Covid-19 abbia fortemente caratterizzato l'anno. I ricavi -- si legge ...

