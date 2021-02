Fantacalcio, consigli per gli acquisti dopo la fine del calciomercato invernale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il calciomercato invernale targato 2021 ha salutato tutti, riponendo nel suo carrozzone sogni realizzati ed infranti e, perché no, prendendo appuntamenti per il collega estivo. Le trattative sono ormai concluse tranne per i parametro zero che avranno la possibilità di accasarsi in un nuovo club entro il 31 marzo prossimo. La fine delle schermaglie di compravendita è un’occasione, fondamentale, per tantissimi fantallenatori che, adesso, potranno diventare protagonisti assoluti del loro personalissimo mercato di riparazione. Quali sono i consigli per rafforzare le proprie rose di Fantacalcio? Ecco qualche spunto davvero molto interessante. Difensore consigliati Le trattative di calciomercato e le prestazioni nel girone d’andata potrebbero aver cambiato diverse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Iltargato 2021 ha salutato tutti, riponendo nel suo carrozzone sogni realizzati ed infranti e, perché no, prendendo appuntamenti per il collega estivo. Le trattative sono ormai concluse tranne per i parametro zero che avranno la possibilità di accasarsi in un nuovo club entro il 31 marzo prossimo. Ladelle schermaglie di compravendita è un’occasione, fondamentale, per tantissimi fantallenatori che, adesso, potranno diventare protagonisti assoluti del loro personalissimo mercato di riparazione. Quali sono iper rafforzare le proprie rose di? Ecco qualche spunto davvero molto interessante. Difensoreati Le trattative die le prestazioni nel girone d’andata potrebbero aver cambiato diverse ...

