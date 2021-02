Falso avviso di violazione del copyright da Facebook : lo scopo è rubarvi l’account (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se ricevete un messaggio secondo il quale il vostro account Facebook sarebbe stato bloccato per violazione del copyright, non fatevi prendere dal panico. Molto probabilmente è solo un’altra campagna di phishing. Di recente è in circolazione e sta prendendo piede una campagna di phishing volta a rubare gli account Facebook. Gli utenti ricevono delle e-mail casuali in cui si afferma che l’account potrebbe essere bannato per violazione del copyright. L’obiettivo è quello di rubare le credenziali di accesso degli utenti. In questo post vi spiegheremo come funziona questa nuova tecnica e cosa fare per non abboccare all’amo. Chi, io? Il messaggio dice più o meno così: “l’account Facebook è stato disattivato per aver violato i termini di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se ricevete un messaggio secondo il quale il vostro accountsarebbe stato bloccato perdel, non fatevi prendere dal panico. Molto probabilmente è solo un’altra campagna di phishing. Di recente è in circolazione e sta prendendo piede una campagna di phishing volta a rubare gli account. Gli utenti ricevono delle e-mail casuali in cui si afferma chepotrebbe essere bannato perdel. L’obiettivo è quello di rubare le credenziali di accesso degli utenti. In questo post vi spiegheremo come funziona questa nuova tecnica e cosa fare per non abboccare all’amo. Chi, io? Il messaggio dice più o meno così: “è stato disattivato per aver violato i termini di ...

PDibattista : RT @soniabetz1: Renzi e Italia Viva dicono che noi abbiamo detto di no a tutto, M5S, Grasso e Orlando dicono che è falso e delle aperture c… - emanuelelandi5 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Stamattina il falso quotidiano non andrà in edicola per lutto , riprenderà la norm… - annamariavasile : RT @soniabetz1: Renzi e Italia Viva dicono che noi abbiamo detto di no a tutto, M5S, Grasso e Orlando dicono che è falso e delle aperture c… - VienDalMare84 : RT @soniabetz1: Renzi e Italia Viva dicono che noi abbiamo detto di no a tutto, M5S, Grasso e Orlando dicono che è falso e delle aperture c… - Vincenzo24d : RT @soniabetz1: Renzi e Italia Viva dicono che noi abbiamo detto di no a tutto, M5S, Grasso e Orlando dicono che è falso e delle aperture c… -