Ex del GF Vip vestiti di nero per il lutto di Dayane Mello: la richiesta della produzione (Di giovedì 4 febbraio 2021) La produzione del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto agli ex concorrenti di presentarsi nello studio vestiti di nero, in segno di lutto e rispetto nei confronti di Dayane Mello che nella giornata di ieri ha saputo della prematura perdita di Lucas, suo fratello minore. Ex del GF Vip vestiti di nero per il lutto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladel Grande Fratello Vip avrebbe chiesto agli ex concorrenti di presentarsi nello studiodi, in segno die rispetto nei confronti diche nella giornata di ieri ha saputoprematura perdita di Lucas, suo fratello minore. Ex del GF Vipdiper ildi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Antonio98854326 : Tommaso del grande fratello vip sogna che cosa ?? La sua dolce metà - fangbianmen : RT @majunteo: India, c’è il supporto globale alla protesta contadina - tweetnewsit : ? #GFVIP, Dayane commossa per l'aereo dei fan: 'Stretti a te, siamo al tuo fianco'. Dopo il lutto di #DayaneMello,… - guarluc : GFVIP - GRANDE FRATELLO VIP - MA AUTORI DEL GRANDE FRATELLO POSSIBILE GIÀ LA MUSICA LEGGERA AD ALTO VOLUME NELLA C… - Debora92992943 : @mr_pac @Perrellina @LaVillana11 @giuliainnocenzi Eh no, perchè secondo il il manuale del GF Vip non è dannoso, non… -