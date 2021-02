Eve Jobs, il debutto da modella della figlia di Steve Jobs (Di giovedì 4 febbraio 2021) Chissà se farà la modella full time, Eve Jobs! Per ora la bimba in cui Steve Jobs trovava somiglianze caratteriali tali da scherzare su cosa avrebbe fatto da grande (leader della Apple o presidente degli Stati Uniti?), non sembra intenzionata a raccogliere il lascito di papà. Di tempo per decidere quale carriera intraprendere, in realtà, ce n’è ancora un po', ma di fatto è il debutto da modella il motivo per cui in questi giorni si parla della figlia più piccola dello scomparso tech-guru, che fisicamente ricorda molto la madre Laurene Powell. Ventitré anni ancora da compiere (il prossimo) 2 maggio, Eve Jobs è nata nel 1998, l’anno ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Chissà se farà lafull time, Eve! Per ora la bimba in cuitrovava somiglianze caratteriali tali da scherzare su cosa avrebbe fatto da grande (leaderApple o presidente degli Stati Uniti?), non sembra intenzionata a raccogliere il lascito di papà. Di tempo per decidere quale carriera intraprendere, in realtà, ce n’è ancora un po', ma di fatto è ildail motivo per cui in questi giorni si parlapiù piccola dello scomparso tech-guru, che fisicamente ricorda molto la madre Laurene Powell. Ventitré anni ancora da compiere (il prossimo) 2 maggio, Eveè nata nel 1998, l’anno ...

Corriere : RT @ModaCorriere: Eve Jobs, figlia del magnate di Apple diventata modella per una linea beauty - MarieClaire_it : Chi è Eve Jobs l'ultimogenita del guru di Apple Steve Jobs che è stata scherzosamente indicata (da lui) come miglio… - VelvetMagIta : #EveJobs, la figlia del fondatore di Apple Inc è il nuovo volto di Glossier #VelvetMag - Italia_Notizie : Eve Jobs, la figlia di Steve Jobs debutta come modella per una linea di beauty - ModaCorriere : Eve Jobs, figlia del magnate di Apple diventata modella per una linea beauty -