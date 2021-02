Eve Jobs, figlia di Steve Jobs, diventa testimonial beauty (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di lei fino ad ora non si sapeva molto a parte il fatto che è la figlia del co-fondatore della Apple: ora Eve Jobs esce allo scoperto e tra i corsi alla Stanford University e le gare di equitazione trova anche il tempo di fare il suo debutto come modella per il beauty brand Glossier. Le testimonial beauty dell'autunno inverno 2020/21 guarda le foto Eve Jobs, figlia d’arte dai molti talenti Studentessa modello alla Stanford University, campionessa di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Di lei fino ad ora non si sapeva molto a parte il fatto che è ladel co-fondatore della Apple: ora Eveesce allo scoperto e tra i corsi alla Stanford University e le gare di equitazione trova anche il tempo di fare il suo debutto come modella per ilbrand Glossier. Ledell'autunno inverno 2020/21 guarda le foto Eved’arte dai molti talenti Studentessa modello alla Stanford University, campionessa di ...

