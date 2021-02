Eurorivali di coppa delle italiane | ecco le situazioni delle avversarie

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Febbraio segna il ritorno del carrozzonecoppe europee: Champions League ed Europa League, dopo un letargo di più di un mese, vengono scongelate dai calendari dopo le tante battaglie autunnali dei gironi di qualificazione alla fase eliminatoriadue competizioni per club. Da qui, infatti, tutte le compagini avranno a disposizione centottanta minuti a turno per staccare il pass successivo. Sognando, ovviamente, le due finalissime. Il calcio italiano è molto presente: esclusa l’Inter di Antonio Conte, le altre società sono riuscite nell’intento di accedere alla fase finale. Juventus, Lazio ed Atalanta (Champions League) e Roma, Milan e Napoli (Europa League) saranno le protagoniste italiche degli ultimi atticompetizioni continentali. I sorteggi di Nyon hanno decretato ...

GRANADA (SPAGNA) - Partita da cuori forti al Nuevo Los Carmenes di Granada , dove glidel Napoli accarezzano il sogno di far fuori dalladel Re il Barça , salvo poi vedere sfumare un doppio vantaggio negli ultimissimi scampoli dei tempi regolamentari. Si decide tutto, ...Il Napoli vola in semifinale diItalia battendo 4 - 2 lo Spezia e a distanza anche glidel passano il turno nellanazionale. La squadra di Diego Martinez , infatti, ieri sera ha battuto in agilità il Club Deportivo Navalcarnero , società calcistica di Madrid che ...Il mese di febbraio segna il ritorno di Champions League ed Europa League. Ecco le situazioni delle eurorivali delle nostre ...Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha sfiorato l'impresa in Coppa del Re contro il Barcellona. La squadra di Ronald Koeman ...