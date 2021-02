Eurolega 2020/2021: colpo Anadolu Efes, Barcellona ko in casa. Valencia vince all’OT (Di venerdì 5 febbraio 2021) colpo di sorpresa al Palau Blaugrana. Tra le mura amiche il Barcellona cede dinnanzi all’Anadolu Efes nella ventiquattresima giornata della Eurolega 2020-21. Niente da fare per gli spagnoli che perdono l’incontro per 86-88 nonostante il tentativo di rimonta nell’ultimo parziale dove i blaugrana sono riusciti a ricucire cinque punti di svantaggio rispetto allo strappo dato dagli ospiti al termine del terzo quarto. Trattasi di una vittoria importante per l’Anadolu Efes che si stabilizza in zona qualificazione mentre il Barça rallenta ma usufruisce comunque della sconfitta del Cska Mosca. I russi, seconda forza dell’Eurolega, nell’altro match della serata cadono dopo un duro e lottato overtime vinto dal Valencia con il ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)di sorpresa al Palau Blaugrana. Tra le mura amiche ilcede dinnanzi all’nella ventiquattresima giornata della-21. Niente da fare per gli spagnoli che perdono l’incontro per 86-88 nonostante il tentativo di rimonta nell’ultimo parziale dove i blaugrana sono riusciti a ricucire cinque punti di svantaggio rispetto allo strappo dato dagli ospiti al termine del terzo quarto. Trattasi di una vittoria importante per l’che si stabilizza in zona qualificazione mentre il Barça rallenta ma usufruisce comunque della sconfitta del Cska Mosca. I russi, seconda forza dell’, nell’altro match della serata cadono dopo un duro e lottato overtime vinto dalcon il ...

