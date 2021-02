Eugenie di York | che avrebbe già scelto il college per il figlio non ancora nato

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è ancora diventata mamma, ma Eugenie di York è donna previdente e starebbe già pensando a quando il primogenito andrà al college. Follia? Niente affatto se si mettono gli occhi su una scuola esclusivo, un po’ come accade in America per certi istituti d’elite dove i bambini vengono iscritti ancor prima che vengano al mondo.