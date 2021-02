Estrazione Million Day 4 febbraio | diretta oggi numeri vincenti

(Di giovedì 4 febbraio 2021)inlive diDay di2021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero. (screenshot video)Sono venti giorni di attesa: da tanto infatti manca un nuovo milionario, che sarebbe il numero 150 dall’inizio del gioco, alDay. Ogni sera, all’quotidiana, c’è la possibilità di vincere un milione di euro con appena un euro. Tre sono i vincitori del 2021 finora, ovviamente tutti nel mese di gennaio. L’ultimo il 15 gennaio a Lonigo, località in provincia di Vicenza. Cosa è successo nelle estrazioni di martedì –> CLICCA QUIDayvincente 4Anchecresce l’attesa per ...

...in una tabaccheria di Savona dove un giocatore o una giocatrice super fortunata ha sbancato il gioco 'Day' di Lottomatica. Per giocare basta scegliere 5 numeri su 55 e aspettare l'...segui in diretta l'dei cinque numeri vincenti di oggi g iovedì 4 febbraio 2021 . Su in diretta l'delDay. I cinque numeri vincenti dalle ore 19.Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro.DAY, NUMERI VINCENTI DI OGGI 4 FEBBRAIO ...Estrazione in diretta live di Million Day di oggi 4 febbraio 2021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.Million Day 4 febbraio , estrazioni dei numeri del nuovissimo gioco nel mese di febbraio. Chi sarà il fortunato vincitore della prossima casa?