Esports | “boom” di investimenti nel mese di gennaio | il totale è di 61 | 6 milioni di dollari

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche neldiglieffettuati nel settoreconfermano la crescita di interesse verso questo mondo. Stando a quanto riferito daInsider, che ha prodotto un calcolo complessivo, sono stati investiti in tutto circa 61,6di, pari a circa 51e mezzo di euro, nel solodi2021. La maggior parte di questiproviene dal provider di soluzioni VSPN, che ha raccolto in tutto 60dinel suo ultimo round di finanziamento. Negli ultimi due round di finanziamento (serie B e serie B +), l’ultimo dei quali si è chiuso ilscorso, Versus Programming Network ha ...

Redazione Jamma

