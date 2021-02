Entra nel locale per un caffè, disabile multato: “Mi riparavo dal freddo”. Colletta dei poliziotti (Di giovedì 4 febbraio 2021) La storia di Giovanni arriva da Porto Recanati (Macerata), e ha fatto il giro delle cronache nazionali. 58 anni, disabile, è stato multato perché Entrato in un locale per un caffè con la sua carrozzina elettrica, con l’intento di “ripararsi un po’ dal freddo”, in violazione delle norma anti-Covid. La sanzione ha scatenato una polemica perché da molti ritenuta inopportuna, e il titolare dell’esercizio ha annunciato ricorso sostenendo una battaglia che ha catturato l’attenzione di tanti utenti sui social. Nel frattempo, tra le persone intervenute a sostenerlo, alcuni poliziotti si sono attivati con una Colletta per aiutare il 58enne. disabile multato per un caffè in un locale: “Mi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) La storia di Giovanni arriva da Porto Recanati (Macerata), e ha fatto il giro delle cronache nazionali. 58 anni,, è statoperchéto in unper uncon la sua carrozzina elettrica, con l’intento di “ripararsi un po’ dal”, in violazione delle norma anti-Covid. La sanzione ha scatenato una polemica perché da molti ritenuta inopportuna, e il titolare dell’esercizio ha annunciato ricorso sostenendo una battaglia che ha catturato l’attenzione di tanti utenti sui social. Nel frattempo, tra le persone intervenute a sostenerlo, alcunisi sono attivati con unaper aiutare il 58enne.per unin un: “Mi ...

enricoruggeri : Un teatro da mille posti. Chi arriva fresco di tampone (negativo) entra. Gli altri arrivano un’ora prima e fanno un… - ilfoglio_it : Entra in vigore nel Regno Unito la nuova legge sull’immigrazione per chi possiede il passaporto di British National… - matteosalvinimi : #Salvini: Scommessa per domani? Si andrà avanti per altri giorni perché non si sono ancora messi d'accordo su chi e… - MangaForevernet : ? I Fantastici Quattro arriva Life Story ? ? - SergioGiaquinta : RT @ATBOnitoEsports: Cerchiamo Cdc di Ruolo , che sappia tenere la posizione , imposti il gioco velocemente , giochi davanti alla difesa ,… -