Emma Bonino: "Pieno sostegno al tentativo di Mario Draghi" (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Azione e +Europa hanno espresso il più ampio e convinto sostegno al tentativo che sta facendo il presidente Draghi”. Lo ha detto Emma Bonino, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato. “Nel dibattito sul governo tecnico e il fallimento politica, insisto nel dire che sEmmai è il fallimento di questa politica - aggiunge -. Da questo tentativo c’è la possibilità di vedere la nascita di un’altra politica, meno sgangherata e più attenta ai problemi del Paese”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Azione e +Europa hanno espresso il più ampio e convintoalche sta facendo il presidente”. Lo ha detto, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato. “Nel dibattito sul governo tecnico e il fallimento politica, insisto nel dire che si è il fallimento di questa politica - aggiunge -. Da questoc’è la possibilità di vedere la nascita di un’altra politica, meno sgangherata e più attenta ai problemi del Paese”.

