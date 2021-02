Emergenza climatica in Kenya. L’ultima inondazione del lago Turkana travolge case e animali – Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Kenya è dilaniato dal cambiamento climatico. L’ultima grande inondazione, quella del Turkana, il più vasto lago desertico e alcalino al mondo con i suoi 250 chilometri di lunghezza, sta portando devastazione tra la popolazione e le specie animali locali. L’alluvione è solo L’ultima di una serie di catastrofi climatiche legate alle acque del Kenya. Che con i suoi 64 laghi rappresenta il 9,6 per cento di tutte le acque lacustri del continente africano. La Rift Valley, a est del Paese, è l’area più interessata da eventi simili e raccoglie otto laghi, tra cui il Turkana, che continuano a espandersi ogni anno con ritmi preoccupanti. L’ultima inondazione del lago, in particolare, ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè dilaniato dal cambiamento climatico.grande, quella del, il più vastodesertico e alcalino al mondo con i suoi 250 chilometri di lunghezza, sta portando devastazione tra la popolazione e le specielocali. L’alluvione è solodi una serie di catastrofi climatiche legate alle acque del. Che con i suoi 64 laghi rappresenta il 9,6 per cento di tutte le acque lacustri del continente africano. La Rift Valley, a est del Paese, è l’area più interessata da eventi simili e raccoglie otto laghi, tra cui il, che continuano a espandersi ogni anno con ritmi preoccupanti.del, in particolare, ha ...

