Emanuele Morganti | sconto di pena ai 3 imputati da 16 a 14 anni Il giovane morì dopo un pestaggio ad Alatri

(Di giovedì 4 febbraio 2021), sorpresa in appello nel processo sul il ventenne di Tecchiena, decedutounad, in provincia di Frosinone. Riduzione di, nell'ambito del processo di...

... giudice a latere e relatore il magistrato - scrittore Giancarlo De Cataldo) entrerà in camera di consiglio per decidere sull'omicidio del ventenne. Cresce l'attesa per la sentenza, ...... il 53enne frusinate padre di Michel, il giovane accusato di aver sferrato il pugno che avrebbe determinato la morte di, il ragazzo di soli venti anni massacrato di botte nel marzo ...E' stata ridotta la pena per gli imputati nel processo di secondo grado sul caso di Emanuele Morganti, il ventenne pestato a morte ad Alatri (Frosinone). I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Ro ...Emanuele Morganti, sorpresa in appello nel processo sul il ventenne di Tecchiena, deceduto dopo un pestaggio ad Alatri, in provincia di Frosinone. Riduzione di pena, nell'ambito del processo ...