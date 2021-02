Elisa Isoardi si allena in palestra | immediata la polemica Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Da quando ha terminato la sua esperienza a Ballando con le Stellenon ha smesso dirsi, sempre sostenuta dai follower, ma è bastata unascattata ina scatenare la. Tutti si chiedono come facciaa utilizzare gli attrezzi sportivi in quella che sembra unamentre tutti gli altri non possono. Le palestre sono chiuse, la rabbia di molto è: “Per noi e per me le palestre sono chiuse, po’ c’è chi può… mi dispiace” scrive una ragazza tra le prime a provare un certo fastidio per quello scatto. Inizia la difesa dei fan di, fanno notare che se la conduttrice stesse facendo qualcosa di illecito non lo ...